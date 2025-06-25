Jun 25, 2025 9:11 PMClock
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رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يؤكدان أهمية تعزيز مسارات الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمات والحفاظ على أمن المنطقة والعالم

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