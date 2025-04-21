Apr 21, 2025 12:11 PMClock
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رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد: خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس

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