Apr 21, 2025 12:11 PMClock
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رئيس دولة الإمارات: البابا فرنسيس كان رمزا عالميا للتسامح والمحبة والتضامن الإنساني ورفض الحروب وعمل مع الإمارات لسنوات من أجل تكريس هذه القيم لمصلحة البشرية

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