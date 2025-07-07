Jul 7, 2025 6:16 PMClock
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رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر الحدث: من الطبيعي ان حزب الله لا يريد الحلول وهذا ما نشهده منذ سنوات وهو متمسك بالسيطرة على لبنان واستخدامه كورقة ضغط بيد إيران

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