Apr 5, 2025 1:03 PMClock
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رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التقى اورتاغوس في معراب وتم خلال اللقاء التركيز على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات المرتبطة به، لا سيما تنفيذ القرار الدولي 1701 بمندرجاته

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