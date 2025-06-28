Jun 28, 2025 9:48 AMClock
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رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: لم ننه الحرب بإيران كما يجب وتوصلنا لوقف النار بلا اتفاق وهذا الأسوأ

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