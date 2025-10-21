Oct 21, 2025 8:34 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية: نحن جادّون في استخراج جثامين جميع الأسرى الإسرائيليين لكننا نواجه صعوبة بالغة ونواصل محاولاتنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o