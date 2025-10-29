واصل رئيس جمعية أعضاء جوقة الشرف الفرنسية Légion d’honneur الأميرال الان كولديفي لقاءاته اليوم في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى لبنان مع الوفد المرافق الذي يضم في عداده المسؤولة عن فروع الجمعية في العالم السفيرة كورين بروزيه، فزار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، يرافقه رئيس الجمعية في لبنان السفير خليل كرم وعدد من اعضاء الهيئة الادارية للجمعية . وكانت مناسبة تم خلالها التطرق إلى العلاقات اللبنانية - الفرنسية، وعمل جمعية اعضاء جوقة الشرف في سبيل تعزيز هذه العلاقات.

وكان الأميرال كولديفي زار قبل الظهر قائد الجيش العماد رودولف هيكل يرافقه السفير كرم وعدد من اعضاء الهيئة الادارية. وكانت الزيارة مناسبة للإشادة بالدور الذي يقوم به الجيش في حفظ الامن والاستقرار في لبنان حيث حيا الأميرال شهداء الجيش مقدراً تضحياتهم في سبيل وطنهم.

وكان الأميرال كولديفي وضع إكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء القوات الفرنسية في حرم قصر الصنوبر تكريما لذكراهم واكبارا لتضحياتهم. وأديت في المناسبة المراسم التكريمية.