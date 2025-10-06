Oct 6, 2025 10:30 AMClock
أبرز الأحداث
رئيس جمعية فرسان مالطا في لبنان مروان صحناوي أطلع رئيس الجمهورية على نتائج جولاته في عدد من الدول، الهادفة إلى دعم نشاطات الجمعية في مختلف المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية

