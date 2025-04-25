قام رئيس جامعة البلمند، الدكتور الياس وراق، يرافقه عدد من عمداء الجامعة، بزيارة تهنئة إلى سعادة المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبدالله، في مكتبه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وخلال اللقاء، شدّد الجانبان، بحسب بيان للجامعة، على "عمق العلاقة بين جامعة البلمند ومؤسّسة قوى الأمن الداخلي، مؤكّدين على أهمية البروتوكول الموقّع بين الطرفين والذي يشكّل إطارًا لتعزيز التعاون الأكاديمي والتقني والتدريبي".

كما ناقش الوفد الجامعي مع اللواء عبدالله "سبل تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المؤسّستين، من خلال برامج تدريبية مشتركة، وأبحاث أكاديمية متخصّصة في مجالات الأمن العام والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى تنظيم ندوات وورش عمل مشتركة تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز مفهوم الأمن الإنساني".

وأكد الدكتور وراق "التزام الجامعة بدعم المؤسّسات الأمنية الوطنية عبر تسخير مواردها الأكاديمية والبشرية"، في حين أثنى اللواء عبدالله على "الدور الريادي الذي تؤديه جامعة البلمند في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي"، مشدّدًا على أهمية "التعاون المستدام مع المؤسّسات الجامعية الرائدة في لبنان".

وفي ختام اللقاء قدّم الدكتور وراق الى اللواء عبد الله كتابا من منشورات جامعة البلمند عن تاريخ مدينة طرابلس وكنوزها الأثرية.