Jul 18, 2025 12:43 PMClock
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رئيس تجمع عشائر الجنوب السوري للجزيرة: مجموعات الهجري لم تلتزم بالاتفاق مع الحكومة وهي المسؤولة عما يحدث

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