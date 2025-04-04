المركزية - تفقد رئيس بلدية صيدا حازم بديع مكان الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت فجر اليوم شقة سكنية في حي مأهول بالسكان في محيط مستشفى دلاعة في المدينة، مما أدى إلى إستشهاد ثلاثة أفراد من عائلة فرحات الأب وإبنه وإبنته، وإلى تدمير الشقة ومحتوياتها وتضرر الشقق والمباني المحيطة بها.

واطمأن بديع على سلامة الجيران والقاطنين في محيط الشقة المستهدفة، كما زار مستشفى دلاعة والتقى صاحبها هشام دلاعة وتفقد الأضرار فيها جراء الغارة .

وتابع بديع أعمال فرقة الطوارىء في البلدية التي عملت على رفع الأنقاض والركام وساعدت المواطنين المتضررين في المحلة بإزالة الركام ومخلفات الغارة .

وندد "بإستهداف العدو الإسرائيلي لمدينة صيدا والأحياء الآهلة بالسكان ما يعرض حياة المدنيين فيها وفي الجنوب وبيروت وكافة المناطق اللبنانية لخطر الموت"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر مرفوض ومدان، وهو خرق فاضح لإتفاق وقف إطلاق النار".