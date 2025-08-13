أعلن رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي في بيان أن "عقب صدور قرار محافظ الجنوب منصور ضو إقفال مسلخ صيدا"، تابع شخصييا هذا الأمر، كما وتابعته أيضا اللجنة الصحية في المجلس البلدي برئاسة تيسير الزعتري، وتم التواصل مع المحافظ ومع فاعليات المدينة لتسريع تأمين كل الإجراءات والمواصفات المطلوبة وفقا لمضمون القرار، من أجل إعادة فتح المسلخ خلال الساعات الـ 48 ساعة المقبلة.

وأكد حجازي أن العمل جارٍ لتأمين طبيب بيطري، كما وتم أيضا طلب مراقبين صحيين لمصلحة المسلخ. ولفت إلى أنه أعطى توجيهاته إلى رئيس الدائرة الصحية في بلدية صيدا مروان سعد المصري "لإرسال فريق عمل للقيام بما يلزم لجهة تأمين نظافة المسلخ بشكل مستدام، ومتابعة موضوع تأمين التبريد والطاقة للمسلخ وفقا للمواصفات المطلوبة".

وختم مشيرا إلى أن "في ظل إمكانات البلدية المادية المتواضعة، وعدم توفر طبيب بيطري ومراقبين صحيين قبل صدور قرار إقفاله، حيث كنا أثرنا هذا الأمر في وقت سابق مع وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، فإن التوجه من البلدية هو لإقرار دفتر الشروط لتلزيم المسلخ في أسرع وقت ممكن.