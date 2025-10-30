10:54 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس بلدية بليدا خلال الوقفة الاحتجاجية: أين اليونيفل والامم المتحدة واللجنة الخماسية امام هذا الاعتداء السافر والخرق للقرار 1701؟

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o