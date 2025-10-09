Oct 9, 2025 6:23 PMClock
رئيس بلدية الجديدة البوشرية لدى خروجه من مجلس الوزراء: لا يمكن أن نسير بتوسعة المطمر إلاّ اذا كان هناك حل مستدام وواضح وفي حال توسعته يجب أن يكون الحل موقتا كما أن لدينا بعض المطالب عرضناها على الحكومة

