Apr 27, 2025 2:07 PMClock
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رئيس الوزراء وزير خارجية قطر: الهدف من المفاوضات الحالية بشأن غزة هو الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب

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