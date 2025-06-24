Jun 24, 2025 1:02 PMClock
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نريد منطقة آمنة تخلو من أي أسلحة نووية باتفاق يضمن أمن الجميع ومصالحهم وقمنا بالاتصالات اللازمة التي أسفرت عن إعلان الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار

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