Apr 27, 2025 8:03 PMClock
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: دولة قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا

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