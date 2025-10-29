Oct 29, 2025 4:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: حماس أكدت جهوزيتها للتخلي عن الحكم ونحرص على خلق أفق سياسي للشعب الفلسطيني

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o