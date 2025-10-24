Oct 24, 2025 7:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء الهولندي: نحن بحاجة إلى إبقاء أوكرانيا قوية في معركتها ضد روسيا وموسكو هي من يرفض وقف إطلاق النار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o