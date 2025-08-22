10:45 AMClock
رئيس الوزراء المصري: نجدد التأكيد على رفض القاهرة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم لأن ذلك سيؤدي لتصفية قضيتهم

