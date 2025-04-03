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Apr 3, 2025 2:16 PM
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مسؤول أميركي للحدث : إدارة ترامب غاضبة من استمرار دعم إيران للحوثيين خلال المفاوضات النووية
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5:46 PM
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5:45 PM
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الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي: نرفض وندين كل الانتهاكات الإسرائيلية التي تمس سوريا وأمن شعبها وأمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الإقليمي والدولي
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