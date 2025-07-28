Jul 28, 2025 1:02 PMClock
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رئيس الوزراء الماليزي: اتفاق بين تايلاند وكمبوديا على وقف إطلاق نار غير مشروط اعتبارا من الليلة

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