Jun 24, 2025 12:57 PMClock
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رئيس الوزراء القطري: الهجوم على دولة قطر من إيران تصرف غير مقبول ونحتفظ بسياسة حسن الجوار

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