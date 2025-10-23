6:25 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء الفنلندي لـ"بوليتيكو": على الرئيس الأميركي دونالد ترامب السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ توماهوك لضرب أهداف في عمق روسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o