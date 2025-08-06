Aug 6, 2025 6:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء الفرنسي يصف حرائق الغابات التي اندلعت جنوبي فرنسا بأنها "كارثة على نطاق غير مسبوق"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o