Jul 23, 2025 11:49 AMClock
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رئيس الوزراء العراقي يؤكد لوزير الخارجية الأميركي أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات على منشآت حيوية ونفطية مع التحالف الدولي لمحاربة داعش

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