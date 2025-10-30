3:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء السوداني: على الأمم المتحدة والجامعة العربية اتخاذ مواقف واضحة بشأن الجرائم ضد شعبنا وملاحقة مرتكبيها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o