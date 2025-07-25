Jul 25, 2025 8:09 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء التايلاندي: المواجهات مع كمبوديا قد تتحوّل إلى حرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o