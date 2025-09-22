Sep 22, 2025 6:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء البولندي: مستعدون للتحرك بحزم دفاعا عن مجالنا الجوي بما في ذلك إمكانية إسقاط الطائرات التي تدخل أراضينا وتشكل تهديدا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o