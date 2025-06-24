Jun 24, 2025 9:37 PMClock
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رئيس الوزراء البريطاني: يجب ألا يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي وعليها العودة إلى المفاوضات والعمل من أجل تسوية دائمة

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