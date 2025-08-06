Aug 6, 2025 7:20 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء البريطاني: نحن بحاجة إلى إمداد قطاع غزة بكميات كبيرة من المساعدات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o