Apr 24, 2025 5:29 PMClock
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رئيس الوزراء البريطاني: كلنا يدفع ثمن ارتفاع أسعار الطاقة لأن مصادرها في أيدي ديكتاتوريين مثل بوتين

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