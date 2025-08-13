Aug 13, 2025 6:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء البريطاني: علينا الجمع بين الدبلوماسية النشطة والدعم العسكري لأوكرانيا للضغط على روسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o