Jul 24, 2025 9:04 PMClock
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رئيس الوزراء البريطاني: جميعنا متفقون على الحاجة الملحة لأن تغير إسرائيل نهجها وتسمح بدخول المساعدات إلى غزة

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