May 5, 2025 11:00 PMClock
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رئيس الوزراء البريطاني تحدث هاتفيا إلى الرئيس الفرنسي وبحثا الوضع في غزة واتفقا على ضرورة استئناف عملية السلام

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