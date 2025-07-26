5:39 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء البريطاني: بريطانيا "تمضي قدمًا" في خطة إسقاط المساعدات الغذائية جواً إلى غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o