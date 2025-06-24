Jun 24, 2025 2:17 PMClock
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رئيس الوزراء البريطاني: أريد استمرار وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وإيران وكلما عدنا إلى وقف إطلاق النار سريعاً كان ذلك أفضل

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