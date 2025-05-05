May 5, 2025 5:25 PMClock
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: الهجوم الإسرائيلي الجديد في قطاع غزة سيكون مكثفًا وسيتم نقل سكان القطاع من أجل حمايتهم

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