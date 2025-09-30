آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Sep 30, 2025 12:36 PM
أبرز الأحداث
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت: خطة ترمب خطوة صعبة لكن ضرورية
إخترنا لك
إعلام إسرائيلي عن مسؤول: قادرون على استئناف القتال حال فشل الصفقة
2025-10-04 14:25:09
أبرز الأحداث
الرئيس المصري يوجه بتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع...
2025-10-04 14:21:26
أبرز الأحداث
الرئيس المصري يؤكد على ضرورة رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن ...
2025-10-04 14:21:15
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
تسهيلات جديدة للمستفيدين من الفحوصات المخبرية في مستشفى البترون
إعلام إسرائيلي عن مسؤول: قادرون على استئناف القتال حال فشل الصفقة
تدابير سير غدا في محلّة الصيّاد بسبب أعمال تزفيت الطريق
الرئيس المصري يوجه بتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفاته
الرئيس المصري يؤكد على ضرورة رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني
إعلام إسرائيلي عن مسؤول: نتنياهو يعمل بتنسيق كامل مع ترامب ولا توجد مفاجآت
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد لويزة باتجاه الكحالة
احتجاجات في سحمر بعد توقف ورش إعادة الإعمار وهدم مشروع إنمائي
العثور على جثة تحت جسر الهوم سيتي في المعاملتين
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي: المفاوضات ستستغرق أياما لا أسابيع وترامب يضغط على الطرفين للتوصل لاتفاق
اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: المشاركون التونسيون في أسطول الصمود أعلنوا خوضهم إضراباً عن الطعام منذ لحظة اختطافهم واعتقالهم
قائد الجيش يبحث وغبريال في سبل دعم الجيش
دوليات
لأول مرة في تاريخ اليابان.. امرأة تتجه لترؤس الحكومة
صحة
في شهر التوعية بسرطان الثدي... "الصحة العالمية" تحذّر: انتبهوا لهذه العلامات
"اليسوعية" و"غلوب مد" يتعاونان لإطلاق برنامجي دبلوم في الترميز الطبي وتحليل المعلومات الصحيّة
في شهر التوعية على سرطان الثدي.. علاج ثوري جديد يعيد الأمل لكثيرات؟
اليكم الوقت "الأمثل" لشرب القهوة
وزير الصحة تابع لقاءاته في قطر والتقى نظيريه المصري والبحريني
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
آخر الأخبار
2:29 PM
تسهيلات جديدة للمستفيدين من الفحوصات المخبرية في مستشفى البترون
2:25 PM
إعلام إسرائيلي عن مسؤول: قادرون على استئناف القتال حال فشل الصفقة
2:23 PM
تدابير سير غدا في محلّة الصيّاد بسبب أعمال تزفيت الطريق
2:21 PM
الرئيس المصري يوجه بتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفاته
2:21 PM
الرئيس المصري يؤكد على ضرورة رفع نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني
2:20 PM
إعلام إسرائيلي عن مسؤول: نتنياهو يعمل بتنسيق كامل مع ترامب ولا توجد مفاجآت
2:12 PM
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد لويزة باتجاه الكحالة
2:10 PM
احتجاجات في سحمر بعد توقف ورش إعادة الإعمار وهدم مشروع إنمائي
2:07 PM
العثور على جثة تحت جسر الهوم سيتي في المعاملتين
2:04 PM
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي: المفاوضات ستستغرق أياما لا أسابيع وترامب يضغط على الطرفين للتوصل لاتفاق
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
عدل وأمن
1:03 PM
وزير العدل في المؤتمر الوطني اللبناني: عرق...
أخبار محلية
11:18 AM
يزبك: على قادة "الحزب" تسليم السلاح طوعاً ...
عدل وأمن
11:08 AM
بالصورة - سقوط "درون" إسرائيلية في جرود ال...
أخبار محلية
11:02 AM
باسيل يجول في الشوف
أخبار محلية
10:38 AM
عون يقلّد السفير غبريال وسام الأرز تقديرًا...
عدل وأمن
9:25 AM
اشتباكات مسلحة بين الجيش ومطلوبين في حي ال...
أخبار محلية
9:08 AM
الراعي: مسؤوليتنا الوطنية أن نحافظ على أرض...
خاص
11:47 AM
حماس تتجرع السم:ضربةللمحور وتغيرات اقليمية...
خاص
10:59 AM
رغم نفي الحزب وكلام برّاك.. الخطة تُنفّذ و...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o