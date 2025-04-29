Apr 29, 2025 2:13 PMClock
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رئيس الوزراء الإسباني: نتائج التحقيقات ستُستخدم لتعزيز نظام إسبانيا الكهربائي وما حدث أمس لن يتكرر أبدا

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