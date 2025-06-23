Jun 23, 2025 6:25 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء الأسترالي يدعو إيران إلى العودة لطاولة المفاوضات والتخلي عن أي برنامج للأسلحة النووية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o