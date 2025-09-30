Sep 30, 2025 7:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء الأسترالي: نرحب بخطة الرئيس ترمب لإحلال السلام في غزة وندعو حماس إلى الموافقة عليها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o