Apr 9, 2025 12:12 PMClock
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رئيس الهيئات الإقتصاديّة محمد شقير: نريد إطلاق مسار إصلاحي شامل يؤسس لدولة عصرية وقوية ونحن أمام مرحلة جديدة وعملنا على تحديد ركائز ومتطلبات بناء دولة

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