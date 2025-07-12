Jul 12, 2025 5:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس النواب الأميركي: الولايات المتحدة تحقّق فائضاً في ميزانية حزيران للمرة الأولى منذ 2017

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o