Jul 11, 2025 3:39 PMClock
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رئيس المخابرات الأوكرانية: القوات الروسية تريد الذهاب لعمق 10 كيلومترات في دنيبروبتروفسك لإنشاء منطقة عازلة

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