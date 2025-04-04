Apr 4, 2025 1:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس المجلس العسكري في ميانمار يجتمع مع رئيسي وزراء الهند وتايلاند في بانكوك

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o