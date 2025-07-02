Jul 2, 2025 11:25 AMClock
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رئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد في لقاء مع رئيس الحكومة: نؤكد أن التعاون مع صندوق النقد مهم جدا واتجاه مهم لكن ليس الاهم

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