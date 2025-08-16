أثنى رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني روبير الأبيض على "اللقاء التاريخي للزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي دونالد ترامب، بعد قطيعة دامت سنوات عدة بسبب الاحداث والحرب بين اوكرانيا وروسيا، والتي تزيد عن ثلاث سنوات والعزلة والعقوبات التي وضعها المجتمع الدولي على روسيا". وقال: "العالم يراقب اليوم ويتابع هذه القمة للقطبين التي تعقد في ألاسكا في القطب الشمالي، وهذا له دلالة معنوية لما يجمع البلدين الاميركي والروسي".

اضاف في بيان: "يأمل المجتمع الدولي ان تكون هذه القمة ناجحة ومثمرة وتنهي الحرب في أوكرانيا مع روسيا اولاً، والتفاهم على عدة ملفات في المنطقة العربية ثانياً ووضع استراتيجية طويلة الأمد لانهاء الصراعات الداخلية بين الدول المتصارعة ثالثاً، وخصوصاً في ما يتعلق بالحرب مع اسرائيل وجيرانها، اقصد الحرب مع غزة والصراع الدائم مع لبنان ومؤخراً تغيير النظام في سوريا".

واذ أمل أن "يدعم الاتحاد الاوروبي هذه القمة وعدم المراهنة على إفشالها وادخال العالم في صراعات بين الغرب والشرق"، قال: "كفى حروبا وقتلا ودمارا للدول الصغار وتهجير شعوبها، العالم يبحث عن السلام، لا نريد مزيدا من المعاناة والقهر لشعوب العالم".

اضاف: "لبنان يتحضر للمشاركة في قمة الدول العربية التي سوف تنعقد في موسكو، ونحن نعول على هذا اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين والعماد جوزاف عون لمساعدة لبنان واللبنانيين وحماية مسيحيي الشرق، ليس في لبنان فقط بل في سوريا وفلسطين والأردن والدول العربية كافة، لان الوقت حان لانهاء كل الصراعات بين الجميع والعودة إلى حضن المؤسسات واستكمال خطة إنقاذ الدولة من خلال خطاب القسم لرئيس الجمهورية وإبعاد لبنان عن الصراعات الاقليمية كافة، واهمها الحرب مع اسرائيل منذ اكثر من ٥٠ عاماً. فنحن لا نريد سوى السلام الداخلي بين جميع مكونات المجتمع اللبناني مع الحفاظ على وثيقة الهدنة مع اسرائيل الذي وقعت عام ١٩٤٩" .

وختم الابيض بتوجيه نداء الى كل رؤساء الدول والحكومات والمجتمع الدولي الأوروبي والعربي لعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية ومساعدتها على تحقيق السلام والاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة الشاملة وحماية وإبعاد شبح المجاعة، حيث نشهد اليوم كيف أن الحرب تودي بالمجاعة والقهر بالفلسطينيين، لان الفرصة سانحة اليوم لنشر السلام الدولي، لكي نعيش بأمان ولا ننسى أن هذا ما أوصانا به الخالق، احموا شعوبكم وارحموها".