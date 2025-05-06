التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية في بيت الكتائب المركزي في الصيفي لائحة "صار وقتا" الفائزة في انتخابات المجلس البلدي في الجديدة - البوشرية - السد برئاسة أوغست باخوس، والمخاتير ايليو حنكش، أنطوان نصر وغسان الخوري، في حضور الامين العام لحزب الكتائب سيرج داغر، النائب الياس حنكش، مستشار رئيس حزب الكتائب للشؤون الانتخابية إميل السمرا، رئيس اقليم المتن الكتائبي وليد الحروك، رئيس قسم الفردوس مجد توما، رئيس قسم ساحل المتن داني راضي، رئيس قسم الجديدة شربل حبشي، رئيس قسم الدورة ماريو قدسي، رئيس قسم سد البوشرية رودريغ بو نصار والمحامي عماد الخوري وأعضاء اللائحة:شارل الحاج، شربل الحداد، ريمون كنعان، منصور يزبك، غسان يزبك، ميشال الجمال، كليمون الحكيم، بسكال القاصوف، رواد ايليا، جوزيف أبي نادر، داني راضي، جانين القاصوف، رافي مسروبيان، كميل أبي عتمي، الياس واكيم، فانيسا نجم، طوني كيروز، رولا حنا، ماريو عيس وايلي عون.

وقال باخوس بعد اللقاء: "اتينا لنشكر النائب سامي الجميّل وحزب الكتائب باسمي وباسم كل اللائحة على دعمهم اللامتناهي في هذه المعركة الانتخابية"، مشيراً الى" فتح صفحة جديدة في منطقتنا عساها تحمل الازدهار ".

وتوجه باخوس بالشكر لأهل جديدة البوشرية السد والحلفاء وقال :" وسنعمل يداً بيد وسننفذ مشروعنا كما وعدنا".